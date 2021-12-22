Носоріг. Фото: Daily mail

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Ракурс

У Великій Британії в зоопарку графства Суффолк на світ з’явилося дитинча вимираючого білого носорога.

Дитинча, стать якого поки визначити не вдалося, народилося в суботу, 18 грудня. Це перший випадок появи дитинчати рідкісного південного білого носорога в історії розплідника. Про це повідомляє Daily Mail.

Батьками новонародженого стали дев’ятирічна Нджірі і 13-річний Зімба, яких спеціально відібрали за допомогою генетичного тестування і привезли до Великої Британії в межах програми Європейської асоціації зоопарків і акваріумів, спрямованої на відновлення популяції білих носорогів.

Малюк, що з’явився на світ, став першим народженим завдяки програмі. Оскільки стать дитинчати поки невідома, доглядачі ще не дали йому імені.

У дикій природі самки білих носорогів залишають свою групу за кілька днів до народження дитинчати і залишаються з ним наодинці кілька днів після. Щоб створити умови, схожі на природні, співробітники Africa Alive відвели для Нджірі та малюка спеціальне приміщення. Дитинчата білих носорогів зазвичай важать від 40 до 60 кілограмів. Вони майже відразу стають на ноги, а вже через добу після народження можуть супроводжувати матір. Вага дорослого носорога може досягати понад 1,8 тонни.

Південні білі носороги живуть на території ПАР, Намібії, Зімбабве і Мозамбіку. Цей вид був майже знищений людиною, проте завдяки програмам захисту популяції нині поголів’я білих носорогів збільшилося до 18 тис. особин. Проте вони все ще перебувають під загрозою зникнення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що самотній носоріг у зоопарку Бангладеша шукає нове кохання після втрати партнера сім років тому, але обмеження на подорожі, введені через епідемію коронавірусу, заважають спробам працівників зоопарку пограти у сватів.

Джерело: Daily mail