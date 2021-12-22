COVID-пігулки від Pfizer схвалили для використання

Пігулки. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n164800-covid-pigulky-vid-pfizer-shvalyly-dlya-vykorystannya.html

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Коронавірус у світі не відступає, але вчені вже винайшли ефективні від хвороби ліки. Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) видало екстрений дозвіл на застосування пігулок проти коронавірусу від компанії-виробника Pfizer.

Це перший пероральний препарат, який схвалений у США. Про це повідомляє CNBC.

Пігулки від коронавірусу рекомендовані людям із високим ризиком госпіталізації або смерті — можуть стати доступними для пацієнтів уже в ці вихідні.

Повідомляється, що компанія заздалегідь направила до США таблетки, аби їх можна було одразу прописати. Прогнозується, що Центри з контролю та профілактики захворювань у США також схвалять розповсюдження препарату.

Дозвіл на застосування пероральних ліків було видано на тлі того, як лікарняна система США почала готуватися до нової хвилі пацієнтів через стрімке розповсюдження штаму «Омікрон».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пігулки від коронавірусу створила компанія Pfizer — новий препарат знижує ризик госпіталізації та смерті від коронавірусної інфекції в людей із групи високого ризику на 89%.

Джерело: CNBC