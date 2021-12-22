COVID-таблетки от Pfizer одобрили к использованию

https://racurs.ua/n164800-covid-tabletki-ot-pfizer-odobrili-k-ispolzovaniu.html

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Коронавирус в мире не отступает, но ученые уже изобрели эффективное от болезни лекарство. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выдало экстренное разрешение на применение таблеток против коронавируса от компании-производителя Pfizer.

Это первый пероральный препарат, который одобрен в США. Об этом сообщает CNBC.

Таблетки от коронавируса рекомендованы людям с высоким риском госпитализации или смерти — они могут стать доступными для пациентов уже в эти выходные.

Сообщается, что компания заранее направила в США таблетки, чтобы их можно было сразу прописать. Прогнозируется, что Центры по контролю и профилактике заболеваний в США также одобрят распространение препарата.

Разрешение на применение перорального лекарства было выдано на фоне того, как больничная система США начала готовиться к новой волне пациентов из-за стремительного распространения штамма «Омикрон».

Напомним, ранее мы сообщали, что таблетки от коронавируса создала компания Pfizer — новый препарат снижает риск госпитализации и смерти от коронавирусной инфекции у людей из группы высокого риска на 89%.

Источник: CNBC