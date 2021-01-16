Носоріг. Фото: Science alert

https://racurs.ua/ua/n149079-epidemiya-koronavirusu-uskladnyla-znayomstva-navit-dlya-nosorogiv-foto.html

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Самотній носоріг у зоопарку Бангладешу шукає нове кохання після втрати партнера сім років тому, але обмеження на подорожі через епідемію коронавірусу заважають спробам працівників зоопарку пограти у сватів.

Канчі, зірковий атракціон Національного зоопарку Бангладеш, перебуває у своєму найбільш родючому віці. Але після смерті чоловіка-партнера у 2014 році вона живе самостійно у своєму загоні в північному передмісті столиці. Про це повідомляє Science alert.





Недуга носорога Канчі стає все більш очевидною для двох мільйонів відвідувачів щороку на пам’ятці Дакки. Канчі відмовляється від їжі та часто кидає свого опікуна Фаріду Міа, яка доглядає за носорогом. Однотонному звіру щодня подають шість кілограмів рисових висівок і один кілограм нуту, проте через самотність тварина втратила апетит та жагу до життя.

Її настрій часто змінюється. Іноді вона не реагує на мої дзвінки. Це головним чином тому, що вона виросла сама за всі ці роки. Я кажу їй, що скоро ми знайдемо їй чоловіка-партнера. Але вона неспокійна. Партнер їй відчайдушно потрібен, — повідомляє опікун носорога.



Куратор зоопарку Абдул Латіф заявив, що пандемія коронавірусу заблокувала нещодавні зусилля із завезення самця носорога з Африки, тому носорогу доведеться потерпіти до зняття карантинних обмежень.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що біле тигреня вперше народилося у зоопарку Нікарагуа. Самку бенгальського тигра назвали Н'євес (Сніжок). Від малюка відмовилася мама, яку врятували з цирку п’ять років тому, адже в неї не було молока.