Коронавірус в Україні. Фото: Telegram

https://racurs.ua/ua/n149078-vid-koronavirusu-v-ukrayini-vydujuut-chastishe-nij-hvoriut-infografika.html

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Коронавірус в Україні продовжує розповсюджуватися навіть під час локдауну, який триватиме до 24 січня. Так, за минулу добу, 15 січня, вірус виявили у 7 тис. 729 громадян.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися 1 млн 154 тис. 692 осіб. Подолали коронавірус станом на вчора 9 тис. 792 людини, а в цілому вже одужали 857 тис. 183 осіб. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Померли від хвороби 144 особи. Загальна кількість жертв становить 20 тис. 686 людей. Підозр на коронавірус із початку епідемії виявили 1 млн 255 тис. 795.





Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували у м. Київ (821 нових хворих), Запорізькій (696 захворілих осіб), Дніпропетровській (586 інфікувань), Донецькій області (540 осіб).





Динаміка розповсюдження коронавірусу у регіонах така:

м. Київ — 821 випадок;

Вінницька область — 228 випадків;

Волинська область — 204 випадки;

Дніпропетровська область — 586 випадків;

Донецька область — 540 випадків;

Житомирська область — 200 випадків;

Закарпатська область — 147 випадків;

Запорізька область — 696 випадків;

Івано-Франківська область — 168 випадків;

Київська область — 474 випадки;

Кіровоградська область — 92 випадки;

Луганська область — 155 випадків;

Львівська область — 485 випадків;

Миколаївська область — 409 випадків;

Одеська область — 325 випадків;

Полтавська область — 350 випадків;

Рівненська область — 243 випадки;

Сумська область — 237 випадків;

Тернопільська область — 145 випадків;

Харківська область — 285 випадків;

Херсонська область — 63 випадки;

Хмельницька область — 210 випадків;

Черкаська область — 323 випадки;

Чернівецька область — 209 випадків;

Чернігівська область — 134 випадки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що тест на коронавірус, який дає миттєвий результат, розробив ізраїльський стартап Scentech Medical. Він представив свою унікальну розробку, яка виявляє COVID-19 при диханні. У випробуваннях тесту взяли участь 784 добровольців, які дихали в трубочку протягом 10 секунд, і отримували миттєвий результат.