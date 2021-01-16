От коронавируса в Украине выздоравливают чаще, чем болеют (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n149078-ot-koronavirusa-v-ukraine-vyzdoravlivaut-chasche-chem-boleut-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине продолжает распространяться даже во время локдауна, который продлится до 24 января. Так, за минувшие сутки, 15 января, вирус был обнаружен у 7 тыс. 729 граждан.
Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 1 млн 154 тыс. 692 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 9 тыс. 792 человека, а в целом уже выздоровели 857 тыс. 183 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.
Умерли от болезни 144 человека. Общее число жертв составляет 20 тыс. 686 человек. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 1 млн 255 тыс. 795.
Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в г. Киев (821 новый больной), Запорожской (696 заболевших, Днепропетровской (586 зараженный), Донецкой области (540 человек).
Динамика распространения коронавируса в регионах такова:
- м. Киев — 821 случай;
- Винницкая область — 228 случаев;
- Волынская область — 204 случая;
- Днепропетровская область — 586 случаев;
- Донецкая область — 540 случаев;
- Житомирская область — 200 случаев;
- Закарпатская область — 147 случаев;
- Запорожская область — 696 случаев;
- Ивано-Франковская область — 168 случаев;
- Киевская область — 474 случая;
- Кировоградская область — 92 случая;
- Луганская область — 155 случаев;
- Львовская область — 485 случаев;
- Николаевская область — 409 случаев;
- Одесская область — 325 случаев;
- Полтавская область — 350 случаев;
- Ровенская область — 243 случая;
- Сумская область — 237 случаев;
- Тернопольская область — 145 случаев;
- Харьковская область — 285 случаев;
- Херсонская область — 63 случая;
- Хмельницкая область — 210 случаев;
- Черкасская область — 323 случая;
- Черновицкая область — 209 случаев;
- Черниговская область — 134 случая.
Напомним, ранее мы сообщали, что тест на коронавирус, который дает мгновенный результат, разработал израильский стартап Scentech Medical. Он представил свою уникальную разработку, которая обнаруживает COVID-19 при дыхании. В испытаниях теста приняли участие 784 добровольцев, которые дышали в трубочку в течение 10 секунд, и получали мгновенный результат.