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Ракурс
Коронавирус в Украине. Фото: Telegram

От коронавируса в Украине выздоравливают чаще, чем болеют (ИНФОГРАФИКА)

16 янв 2021, 09:06
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Коронавирус в Украине продолжает распространяться даже во время локдауна, который продлится до 24 января. Так, за минувшие сутки, 15 января, вирус был обнаружен у 7 тыс. 729 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 1 млн 154 тыс. 692 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 9 тыс. 792 человека, а в целом уже выздоровели 857 тыс. 183 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Умерли от болезни 144 человека. Общее число жертв составляет 20 тыс. 686 человек. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 1 млн 255 тыс. 795.

Динамика распространения коронавируса в Украине. Инфографика: СНБОБольше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в г. Киев (821 новый больной), Запорожской (696 заболевших, Днепропетровской (586 зараженный), Донецкой области (540 человек).


Динамика распространения коронавируса в Украине. Инфографика: СНБО

Динамика распространения коронавируса в регионах такова:

  • м. Киев — 821 случай;
  • Винницкая область — 228 случаев;
  • Волынская область — 204 случая;
  • Днепропетровская область — 586 случаев;
  • Донецкая область — 540 случаев;
  • Житомирская область — 200 случаев;
  • Закарпатская область — 147 случаев;
  • Запорожская область — 696 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 168 случаев;
  • Киевская область — 474 случая;
  • Кировоградская область — 92 случая;
  • Луганская область — 155 случаев;
  • Львовская область — 485 случаев;
  • Николаевская область — 409 случаев;
  • Одесская область — 325 случаев;
  • Полтавская область — 350 случаев;
  • Ровенская область — 243 случая;
  • Сумская область — 237 случаев;
  • Тернопольская область — 145 случаев;
  • Харьковская область — 285 случаев;
  • Херсонская область — 63 случая;
  • Хмельницкая область — 210 случаев;
  • Черкасская область — 323 случая;
  • Черновицкая область — 209 случаев;
  • Черниговская область — 134 случая.

Напомним, ранее мы сообщали, что тест на коронавирус, который дает мгновенный результат, разработал израильский стартап Scentech Medical. Он представил свою уникальную разработку, которая обнаруживает COVID-19 при дыхании. В испытаниях теста приняли участие 784 добровольцев, которые дышали в трубочку в течение 10 секунд, и получали мгновенный результат.

Источник: Ракурс


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