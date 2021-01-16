Коронавирус в Украине. Фото: Telegram

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Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает распространяться даже во время локдауна, который продлится до 24 января. Так, за минувшие сутки, 15 января, вирус был обнаружен у 7 тыс. 729 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 1 млн 154 тыс. 692 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 9 тыс. 792 человека, а в целом уже выздоровели 857 тыс. 183 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Умерли от болезни 144 человека. Общее число жертв составляет 20 тыс. 686 человек. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 1 млн 255 тыс. 795.



Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в г. Киев (821 новый больной), Запорожской (696 заболевших, Днепропетровской (586 зараженный), Донецкой области (540 человек).

Динамика распространения коронавируса в регионах такова:

м. Киев — 821 случай;

Винницкая область — 228 случаев;

Волынская область — 204 случая;

Днепропетровская область — 586 случаев;

Донецкая область — 540 случаев;

Житомирская область — 200 случаев;

Закарпатская область — 147 случаев;

Запорожская область — 696 случаев;

Ивано-Франковская область — 168 случаев;

Киевская область — 474 случая;

Кировоградская область — 92 случая;

Луганская область — 155 случаев;

Львовская область — 485 случаев;

Николаевская область — 409 случаев;

Одесская область — 325 случаев;

Полтавская область — 350 случаев;

Ровенская область — 243 случая;

Сумская область — 237 случаев;

Тернопольская область — 145 случаев;

Харьковская область — 285 случаев;

Херсонская область — 63 случая;

Хмельницкая область — 210 случаев;

Черкасская область — 323 случая;

Черновицкая область — 209 случаев;

Черниговская область — 134 случая.

Напомним, ранее мы сообщали, что тест на коронавирус, который дает мгновенный результат, разработал израильский стартап Scentech Medical. Он представил свою уникальную разработку, которая обнаруживает COVID-19 при дыхании. В испытаниях теста приняли участие 784 добровольцев, которые дышали в трубочку в течение 10 секунд, и получали мгновенный результат.