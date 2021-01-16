Канчи. Фото: Science Alert

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Одинокий носорог в зоопарке Бангладеша ищет новую любовь после потери партнера семь лет назад, но ограничения на путешествия, введенные из-за эпидемии коронавируса, мешают попыткам работников зоопарка поиграть в сватов.

Канчи, звездный аттракцион Национального зоопарка Бангладеша, находится в своем самом плодородном возрасте. Но после смерти мужа-партнера в 2014 году она живет самостоятельно в своем вольере в северном пригороде столицы. Об этом сообщает Science alert.



Болезнь носорога Канчи становится все более очевидной для двух миллионов посетителей на памятнике Дакки. Канчи отказывается от еды и часто бросает своего опекуна Фариду Миа, которая ухаживает за носорогом. Однотонному зверю ежедневно подают шесть килограммов рисовых отрубей и один килограмм нута, однако из-за одиночества животное потеряло аппетит и жажду к жизни.

Ее настроение часто меняется. Иногда она не реагирует на мои звонки. Это главным образом потому, что она выросла сама за все эти годы. Я говорю ей, что скоро мы найдем ей мужа-партнера. Но она неспокойна. Партнер ей отчаянно необходим, — сообщает опекун носорога.

Куратор зоопарка Абдул Латиф заявил, что пандемия коронавируса заблокировала недавние усилия по завозу самца носорога из Африки, поэтому носорогу придется потерпеть до снятия карантинных ограничений.



Напомним, ранее мы сообщали, что белый тигренок впервые родился в зоопарке Никарагуа. Самку бенгальского тигра назвали Ньевес (Снежок). От малыша отказалась мама, которую спасли из цирка пять лет назад, ведь у нее не было молока.