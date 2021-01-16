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Ракурс
Канчи. Фото: Science Alert

Эпидемия коронавируса усложнила знакомства даже для носорогов (ФОТО)

16 янв 2021, 09:46
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Одинокий носорог в зоопарке Бангладеша ищет новую любовь после потери партнера семь лет назад, но ограничения на путешествия, введенные из-за эпидемии коронавируса, мешают попыткам работников зоопарка поиграть в сватов.

Канчи, звездный аттракцион Национального зоопарка Бангладеша, находится в своем самом плодородном возрасте. Но после смерти мужа-партнера в 2014 году она живет самостоятельно в своем вольере в северном пригороде столицы. Об этом сообщает Science alert.

Канчи. Фото: Science alertБолезнь носорога Канчи становится все более очевидной для двух миллионов посетителей на памятнике Дакки. Канчи отказывается от еды и часто бросает своего опекуна Фариду Миа, которая ухаживает за носорогом. Однотонному зверю ежедневно подают шесть килограммов рисовых отрубей и один килограмм нута, однако из-за одиночества животное потеряло аппетит и жажду к жизни.


Ее настроение часто меняется. Иногда она не реагирует на мои звонки. Это главным образом потому, что она выросла сама за все эти годы. Я говорю ей, что скоро мы найдем ей мужа-партнера. Но она неспокойна. Партнер ей отчаянно необходим, — сообщает опекун носорога.

Куратор зоопарка Абдул Латиф заявил, что пандемия коронавируса заблокировала недавние усилия по завозу самца носорога из Африки, поэтому носорогу придется потерпеть до снятия карантинных ограничений.

Канчи. Фото: Science alertНапомним, ранее мы сообщали, что белый тигренок впервые родился в зоопарке Никарагуа. Самку бенгальского тигра назвали Ньевес (Снежок). От малыша отказалась мама, которую спасли из цирка пять лет назад, ведь у нее не было молока.

Источник: Ракурс


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