Аваков. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n164795-avakov-vidreaguvav-na-video-zi-slugou-galushko-cytatou-z-romanu-bulgakova.html

Ракурс

Арсен Аваков, колишній міністр внутрішніх справ, відреагував на скандал з народним депутатом від фракції «Слуга народу» Миколою Галушком.

Він засудив інцидент з поліцейськими і нардепом, і заявив, що така поведінка є неприйнятною. Про це він розповів у своєму Telegram.

За його словами, це не єдиний випадок подібної поведінки нардепа Галушка, і були й інші епізоди. Він заявив, що мав бесіду з головою фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією і на той момент депутатом Денисом Монастирським з цього приводу.

І говорили ми якраз про неприйнятність подібної поведінки депутата. І треба віддати належне, обидва колеги погодилися зі мною, що це був потворний інцидент, і вони обоє мали відповідну розмову з паном Галушком. Жодної секретності в цих розмовах і жодних особливих побажань до даного депутата, крім пристойної поведінки, ніколи не було. «Я цього депутата на очистку не призначав» — відповідальність за якість і моральний рівень депутатів несе та політична сила, яка наводить їх у парламент, — заявив Аваков.

Він додав, що ніколи особисто не спілкувався з Галушком, а профілактикою з ним займався один із заступників міністрів, який взаємодіяв з парламентом.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Слуга народу» знову потрапила до скандалу через поведінку нардепа Миколи Галушка, який ображав поліцейських. У прес-службі фракції прокоментували поведінку депутата та члена парламенту, назвавши її неприйнятною.