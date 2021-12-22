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Ракурс
Аваков. Фото: istock

Аваков отреагировал на видео со «слугой» Галушко цитатой из романа Булгакова

22 дек 2021, 17:52
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Арсен Аваков, бывший министр внутренних дел, отреагировал на скандал с народным депутатом от фракции «Слуга народу» Николаем Галушко.

Он осудил инциденты с полицейскими и нардепом, и заявил, что такое поведение является неприемлемым. Об этом он рассказал в своем Telegram.

По его словам, это не единственный случай подобного поведения нардепа Галушко, и были и другие эпизоды. Он заявил, что имел беседу с главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией и на тот момент депутатом Денисом Монастырским по этому поводу.

И говорили мы как раз о неприемлемости подобного поведения депутата. И надо отдать должное, оба коллеги согласились со мной, что это был безобразный инцидент, и оба они имели соответствующий разговор с господином Галушко. Никакой секретности в этих беседах и никаких особых пожеланий к данному депутату, кроме приличного поведения, никогда не было. «Я этого депутата в очистку не назначал» (c) — ответственность за качество и моральный уровень депутатов несет та политическая сила, которая приводит их в парламент, — заявил Аваков.

Он добавил, что никогда лично не общался с Галушко, а профилактикой с ним занимался один из замминистров, который взаимодействовал с парламентом.


Напомним, ранее мы сообщали, что «Слуга народа» снова попала в скандал из-за поведения нардепа Николая Галушко, оскорблявшего полицейских. В пресс-службе фракции прокомментировали поведение депутата и члена парламента, назвав его неприемлемым.

Источник: Ракурс


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