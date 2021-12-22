Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс

Как украинцы относятся к покупке электроэнергии в Беларуси (ИНФОГРАФИКА)

22 дек 2021, 17:22
999

Покупка электричества в Беларуси воспринимается неоднозначно украинским обществом. Мнения респондентов разделились — с одной стороны, 32,4% респондентов считают, что это необходимо, чтобы избежать отключений.

С другой стороны, 33,5% считают это опасным, поскольку Беларусь и Россия будут общим Союзным государством. Об этом говорится в результате опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Опрос. Инфографика: КМИСЕще 9,8% считают это недопустимым с учетом того, что это поддержка режима Александра Лукашенко. При этом четверть респондентов (24,3%) не смогли определиться со своим мнением.


Опрос проводился 13−16 декабря среди 1 тыс. 203 совершеннолетних украинцев методом телефонных интервью во всех регионах Украины, кроме оккупированных. Статистическая погрешность выборки не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% — для показателей, близких к 12%, 1,4% — для показателей, близких к 5%.

Напомним, ранее мы сообщали, что Беларусь с ноября прекращает поставки электроэнергии на территорию Украины.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров