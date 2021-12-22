https://racurs.ua/n164794-kak-ukraincy-otnosyatsya-k-pokupke-elektroenergii-v-belarusi-infografika.html

Ракурс

Покупка электричества в Беларуси воспринимается неоднозначно украинским обществом. Мнения респондентов разделились — с одной стороны, 32,4% респондентов считают, что это необходимо, чтобы избежать отключений.

С другой стороны, 33,5% считают это опасным, поскольку Беларусь и Россия будут общим Союзным государством. Об этом говорится в результате опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Еще 9,8% считают это недопустимым с учетом того, что это поддержка режима Александра Лукашенко. При этом четверть респондентов (24,3%) не смогли определиться со своим мнением.

Опрос проводился 13−16 декабря среди 1 тыс. 203 совершеннолетних украинцев методом телефонных интервью во всех регионах Украины, кроме оккупированных. Статистическая погрешность выборки не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% — для показателей, близких к 12%, 1,4% — для показателей, близких к 5%.

Напомним, ранее мы сообщали, что Беларусь с ноября прекращает поставки электроэнергии на территорию Украины.