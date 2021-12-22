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https://racurs.ua/ua/n164794-yak-ukrayinci-stavlyatsya-do-kupivli-elektroenergiyi-v-bilorusi-infografika.html

Ракурс

Купівля електрики в Білорусі сприймається неоднозначно українським суспільством. Думки респондентів розділилися — з одного боку, 32,4% респондентів вважають, що це необхідно, аби уникнути відключень.

З іншого боку, 33,5% вважають це небезпечним, оскільки Білорусь і Росія будуть спільну Союзну державу. Про це йдеться в результат опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Ще 9,8% вважають це неприпустимим з огляду на те, що це є підтримкою режиму Олександра Лукашенка. При цьому, чверть респондентів (24,3%) не змогли визначитися зі своєю думкою.

Опитування проводилося 13−16 грудня серед 1 тис. 203 повнолітніх українців методом телефонних інтерв’ю в усіх регіонах України, крім окупованих. Статистична похибка вибірки не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% — для показників, близьких до 12%, 1,4% — для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Білорусь із листопада припиняє постачання електроенергії на територію України.