https://racurs.ua/n164803-voditelya-nardepa-galushko-oshtrafovali-i-lishili-udostovereniya-glava-mvd.html

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Водителя народного депутата от «Слуги народа» Николая Галушко лишили права вождения на год и оштрафовали на 10 тыс. 200 гривен.

Об этом заявил глава Министерства внутренних дел (МВД) Денис Монастырский на своей странице в Facebook.

По словам Монастырского, водитель был привлечен к административной ответственности по статье 130 Кодекса об админпреступлениях за отказ пройти освидетельствование. Решением Печерского районного суда Киева он лишен права вождения на год и заплатил штраф 10 тыс. 200 грн.

Конечно, бывают случаи некрасивого поведения со стороны полицейских. И за это мы их наказываем, — добавил Монастырский.



Глава МВД напомнил, что в парламенте сейчас находится законопроект об ответственности за оскорбление полицейского в виде штрафа от 850 до 1 тыс. 700 грн.

Напомним, ранее мы сообщали, что народный депутат от «Слуги народа» Николай Галушко нецензурно общался с полицейскими, которые остановили за нарушения ПДД его водителя. Нардеп Галушко приехал «выручать» своего водителя и долго, нецензурно объяснял правоохранителям, что это авто народного депутата и они, мол, не имели права его останавливать.