ДТП під Одесою – зіткнулися три вантажівки, двоє загиблих. Фото: Нацполіція

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ДТП в Одеській області забрала життя двох людей. Внаслідок смертельної аварії зіткнулися три вантажівки.

Трагедія сталася 22 грудня близько 20.00 на автошляху Одеса-Вознесенськ біля селища Доброслав. Про це повідомили у прес-службі поліції Одеської області.

За попередньою інформацією, водій автопотягу MAN, рухаючись у бік Вознесенська, намагався об’їхати припаркований на узбіччі легковик.

Виїхавши на зустрічну смугу, зіткнувся з вантажівкою такої ж марки. Унаслідок лобового зіткнення обидва водії віком 62 та 55 років від отриманих травм загинули на місці.

З автівками зіткнувся також автопотяг DAF, який рухався позаду першої вантажівки в бік Вознесенська. Внаслідок аварії водій не постраждав.

Правоохоронці повідомили, що проїзд на вказаній ділянці автодороги ускладнено, триває розслідування.

Нагадаємо, в Рівненській області 20 грудня сталася масштабна ДТП. На автодорозі Рівне-Луцьк вісім автомобілів зіштовхнулися через ожеледицю. Автотроща сталася біля повороту в село Грабів.