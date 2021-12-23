Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n164806-koronavirus-v-ukrayini-skilky-ludey-pomerlo-za-dobu-infografika.html

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Коронавірус в Україні за минулу добу, 22 грудня, інфікував ще 7 тис. 312 українців, зокрема захворіли 585 дітей та 182 медпрацівники.

Від ускладнень хвороби померли 275 людей. Водночас у лікарні потрапила 1 тис. 691 особа, одужав 16 тис. 521 українець. Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

Також за минулу добу 117 тис. 443 людини вакциновано проти COVID-19. Першою дозою вакциновано 39 тис. 71 людину, повністю імунізовані — 78 тис. 101 українець, додаткову дозу отримала 271 особа. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 млн 500 тис. 520 людей.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло — 3 млн 630 тис. 391 особа;

одужало — 3 млн 393 тис. 420 осіб;

летальних випадків — 94 тис. 184.

Нагадаємо, що в українському уряді міркують над тим, щоби скоротити термін дії сертифікатів про вакцинацію проти коронавірусу.