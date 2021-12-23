Україна дозволила третю дозу проти COVID-19 для двох професій

https://racurs.ua/ua/n164807-ukrayina-dozvolyla-tretu-dozu-proty-covid-19-dlya-dvoh-profesiy.html

Ракурс

Бустерну вакцину від коронавірусу дозволили колоти в Україні.

Медичні працівники й співробітники будинків інтернатного типу зможуть отримати третю дозу вакцини проти коронавірусу. Отримати ревакцинальну дозу можна буде через півроку після другого щеплення.

Щеплення робитимуть вакцинами Moderna і Comirnaty/Pfizer, незалежно від того, яким препаратом людина вакцинувалася до цього. Можливість згенерувати новий COVID сертифікат після отримання ревакцинальної дози з’явиться вже найближчим часом, пообіцяли в МОЗ.

Рішення про ревакцинацію медиків і працівників інтернатних установ МОЗ ухвалило з огляду на рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я та Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.

Отримання додаткової дози для людей, в яких через важкі супутні хвороби міг не сформуватися належний імунний захист, залишається без змін. Вони можуть зробити третє щеплення через 28 днів після основного курсу щеплень без продовження терміну дії сертифіката, — нагадують у МОЗ.



«Ракурс» повідомляв, що з 13 грудня отримати додаткову дозу вакцини проти COVID-19 незалежно від того, якою вакциною вони щепилися раніше рекомендується: людям з ВІЛ-інфекцією, онкологією, після трансплантації органів, особам, які проходять імуносупресивну або імуномодулюючу терапію, та особам із низкою інших імунодефіцитних станів.

1 і 2 січня пункти та центри вакцинації проти COVID-19 в Україні не працюватимуть.