На Новий рік не стрілятимуть – режим тиші на Донбасі погодили в ТКГ. Фото: прес-служба ООС

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На Донбасі поновлюється режим припинення вогню, заявила українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі (ТКГ).

Домовленостей вдалося досягнути на останньому засіданні у 2021 році 22 грудня. Про це повідомили у прес-службі делегації.

У Міністерстві оборони зазначили, що готові дотримуватися режиму припинення вогню за умови, що його дотримуватимуться і проросійські бойовики.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав ці домовленості «кроком до деескалації на сході». Він висловив сподівання, що вони допоможуть зберегти життя захисників України та мирних громадян.

Спікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович прокоментував заяву російської сторони про те, що так звані «представники Донецька та Луганська» запропонували відкрити на новорічні та різдвяні свята всі пункти пропуску.

Перше та найголовніше: ми не знаємо жодних представників Луганської та Донецької області — ми знаємо російську сторону як сторону в ТКГ. З 20 листопада 2020 року Україна відкрила пункти пропуску і з того часу не закривала. А ось вони зі свого боку пунктів пропуску не відкривають. І спроба зараз прив’язатися відкриття до новорічних свят, промовчавши про цей нюанс, не надто їх прикрашає, — заявив він.

За словами Арестовича, до відкриття пунктів пропуску російська сторона прив’язала низку неприйнятних для України умов на кшталт визнання ковід-сертифікатів ЛДНР щодо щеплень «Супутником».

Україна пропонувала розгорнути при КПВВ пункти вакцинації, де безкоштовно щепили б пенсіонерів, вразливі категорії громадян та всіх охочих. Але російська сторона на це не пішла, — додав речник української делегації.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що хоче домовитися про різдвяне перемир’я на Донбасі. Для того щоб досягнути таких домовленостей, до переговорів з Росією потрібно залучити й інші країни, вважає глава держави.