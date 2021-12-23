Маріонетки Кремля спростували заяву Києва про новорічне перемир'я. Фото: regnum.ru

https://racurs.ua/ua/n164822-marionetky-kremlya-sprostuvaly-zayavu-kyieva-pro-novorichne-peremyr-ya.html

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Окупанти на Донбасі спростували заяви Києва щодо перемир’я на період різдвяних свят.

Про це заявив так званий представник ОРДЛО в Тристоронній контактній групі (ТКГ), маріонетка Кремля Родіон Мірошник.

Домовленості немає, але якщо дуже хочеться заявити, то чому не заявити?! Контактна група, яка закінчилася нічим, раптом виявилася за версією Єрмака «переможною та проривною», — сказав він.

Мірошник в черговий раз звинуватив Україну в неспроможності домовитися про режим тиші. Заяви про домовленість він назвав «святом для Зе-офісу».

Нагадаємо, що про поновлення режиму припинення вогню заявила українська делегація в ТКГ. Також окупанти вимагали визнання вакцини «Супутник» для відкриття КПВВ. Українська сторона відмовилася домовлятися з маріонетками Кремля.

У Міністерстві оборони зазначили, що готові дотримуватися режиму припинення вогню за умови, що його дотримуватимуться і проросійські бойовики. Також глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав ці домовленості «кроком до деескалації на сході».