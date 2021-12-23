За розлучення шейх Дубая заплатить принцесі Хайї 730 млн доларів

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Розлучення шейха Мохаммеда та принцеси Хайї стало найдорожчим у Британії. Колишня дружина правителя Дубая отримає 550 млн фунтів (понад 730 млн дол.) у рамках шлюборозлучного процесу.

Саме таку суму, згідно з рішенням Високого суду Лондона, зобов’язаний виплатити 72-річний мільярдер, правитель Дубая та прем'єр-міністр ОАЕ шейх Мохаммед, пише BBC News.

Як заявив суддя, оголошуючи рішення, більша частина цих грошей буде спрямована на безпеку двох дітей пари — насамперед від серйозної загрози з боку самого еміра Дубая.

Під час розгляду справи з’ясувалося, що принцеса мала роман зі своїм охоронцем. Через її шантажували кілька співробітників і вона була змушена віддати їм близько 7 млн ​​фунтів за мовчання.

Однак шейх дізнався про невірність дружини та розлучився з нею. Побоюючись за своє життя, Хайя з дітьми полетіла до Великої Британії у 2019 році.

За словами жінки, її дуже стурбувало те, як чоловік обійшовся з двома іншими своїми доньками — принцесою Латіфою та принцесою Шамсою. Обидві вони були викрадені та проти волі повернуті в Дубай.

Шейх Мохаммед подав до суду, домагаючись опіки над дітьми та їхнього повернення в Дубай. Принцеса Хайя хотіла, щоб діти залишилися жити з нею, а шейх оплачував витрати на їхнє утримання.

Британський суд ухвалив, що шейх повинен протягом трьох місяців виплатити принцесі 251 млн фунтів на її довічну охорону. Також він зобов’язаний виділити 290 млн фунтів на утримання дітей, оплату їхнього навчання та охорону.

Варто зазначити, що британські суди не мають інструментів, щоб забезпечити виконання рішення у подібних справах. Шейх Мохаммед особисто не брав участь у процесі, а після його закінчення обмежився коротким коментарем про те, що він завжди дбав про благополуччя своїх дітей.

Джерело: BBC News