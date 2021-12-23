В Порошенка заявили в ДБР і СБУ про держзраду і фінансування тероризму Зеленським

https://racurs.ua/ua/n164820-v-poroshenka-zayavyly-v-dbr-i-sbu-pro-derjzradu-i-finansuvannya-teroryzmu-zelenskym.html

Ракурс

Справа Петра Порошенка доповнилася — народні депутати з його фракції «Європейська солідарність» пішли в контратаку. Сьогодні нардепи подали повідомлення про злочин Володимира Зеленського та його оточення до кількох правоохоронних відомств — Офісу генерального прокурора, Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України.

Головний мотив повідомлення «ЄС»: за каденції Зеленського Україна втратила енергетичну незалежність і почала купувати вугілля в країни-агресора.

Крім того, йдеться про те, що нині Україна перебуває на межі енергетичної катастрофи.

Це — прямий наслідок дій вищого керівництва країни, зокрема, Зеленського Володимира Олександровича, який з 2019 року обіймає посаду президента, — йдеться у документі.

Зеленському також закидають відновлення постачання українських ТЕС російським вугіллям.

Інша теза: державне підприємство «Центренерго» перейшло на російське вугілля у інтересах Ігоря Коломойського.

Щонайменше 1,5 млн т вугілля різних марок (зокрема газове вугілля, яке є в Україні), перепродали державній компанії «Центренерго» фірми, пов’язані з олігархом Ігорем Коломойським. Походження цього вугілля — переважно російське, — пишуть нардепи.

В «ЄС» стверджують, що за часи президенства Зеленського близько 4 млрд дол США було витрачено на вугілля з РФ і Білорусі, а «частина імпортованого вугілля, під виглядом російського, є вугіллям що видобуто і незаконно вивезено з території окупованої частини Луганської і Донецької областей для наступної поставки на українські ТЕС».

Тому в Порошенка вважають, що дії Зеленського містять ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України.

Закупівлі вугілля із окупованих територій нардепи вважають фінансуванням тероризму і вимагають невідкладно внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР), розпочати розслідування.

«Ракурс» повідомляв, що допит у справі Петра Порошенка 23 грудня не відбудеться. Державне бюро розслідувань на 10.00 викликало екс-президента по так званій «вугільній справі», але замість нього прийшли адвокати.