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Журналістів обробили сріблом перед прес-конференцією Путіна, фото: «РБК»

Путін боїться хворих — журналістів «обробили сріблом» перед прес-конференцією

23 гру 2021, 12:25
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У Росії журналістів, які сьогодні, 23 грудня, прийшли на прес-конференцію президента РФ Володимира Путіна, пропускали лише після спеціальної обробки частинками срібла.

Для обробки потрібно було зайти в спеціальну рамку, сам процес тривав 10 секунд, повідомляє видання tJournal.

На цьому пов’язані з використанням срібла заходи безпеки не завершилися — на кріслах для представників ЗМІ розклали маски, «оброблені антибактеріальним розчином наносрібла».

Маски для журналістів, фото: «РБК»

Крім того, журналістам перед конференцію потрібно було здати три ПЛР-тести на коронавірус. Водночас, цього разу не потрібно було виконувати поширену в останні роки для зустрічі з Путіним вимогу щодо дотримання обов’язкового кількатижневого карантину.

Водночас експерти, до яких звернулися російські ЗМІ, вже розкритикували такі заходи з обробкою журналістів сріблом, наголошуючи, що в цьому випадку обробляються лише шкірні покриви та одяг людини зовні.

Ця обробка ніяк не впливатиме на бактерії та віруси, якщо вони є у дихальній системі. При кашлі, чханні та диханні навіть супероброблена людина виділятиме патогени, якщо вона є джерелом інфекції, — наголосив в коментарі агентству «РБК» доцент кафедри інфекційних хвороб РУДН Сергій Вознесенський.


Джерело: tJournal, «РБК»


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