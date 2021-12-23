Путін боїться хворих — журналістів «обробили сріблом» перед прес-конференцією

Журналістів обробили сріблом перед прес-конференцією Путіна, фото: «РБК»

https://racurs.ua/ua/n164819-putin-boyitsya-hvoryh-jurnalistiv-obrobyly-sriblom-pered-pres-konferenciieu.html

Ракурс

У Росії журналістів, які сьогодні, 23 грудня, прийшли на прес-конференцію президента РФ Володимира Путіна, пропускали лише після спеціальної обробки частинками срібла.

Для обробки потрібно було зайти в спеціальну рамку, сам процес тривав 10 секунд, повідомляє видання tJournal.

На цьому пов’язані з використанням срібла заходи безпеки не завершилися — на кріслах для представників ЗМІ розклали маски, «оброблені антибактеріальним розчином наносрібла».

Крім того, журналістам перед конференцію потрібно було здати три ПЛР-тести на коронавірус. Водночас, цього разу не потрібно було виконувати поширену в останні роки для зустрічі з Путіним вимогу щодо дотримання обов’язкового кількатижневого карантину.

Водночас експерти, до яких звернулися російські ЗМІ, вже розкритикували такі заходи з обробкою журналістів сріблом, наголошуючи, що в цьому випадку обробляються лише шкірні покриви та одяг людини зовні.

Ця обробка ніяк не впливатиме на бактерії та віруси, якщо вони є у дихальній системі. При кашлі, чханні та диханні навіть супероброблена людина виділятиме патогени, якщо вона є джерелом інфекції, — наголосив в коментарі агентству «РБК» доцент кафедри інфекційних хвороб РУДН Сергій Вознесенський.



Джерело: tJournal, «РБК»