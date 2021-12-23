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Ракурс
Журналистов обработали серебром перед пресс-конференцией Путина, фото: «РБК»

Путин боится больных — журналистов обработали серебром перед пресс-конференцией

23 дек 2021, 12:25
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В России журналистов, которые сегодня, 23 декабря, пришли на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, пропускали только после специальной обработки частицами серебра.

Для обработки нужно было зайти в специальную рамку, сам процесс длился 10 секунд, сообщает издание tJournal.

На этом связанные с использованием серебра меры безопасности не завершились — на креслах для представителей СМИ разложили маски, «обработанные антибактериальным раствором наносеребра».

Маски для журналистов, фото: «РБК»

Кроме того, журналистам перед конференцию нужно было сдать три ПЦР-теста на коронавирус. В то же время, на этот раз не нужно было выполнять распространенное в последние годы для встречи с Путиным требование относительно соблюдения обязательного нескольконедельного карантина.

В то же время эксперты, к которым обратились российские СМИ, уже раскритиковали такие мероприятия по обработке журналистов серебром, отмечая, что в этом случае обрабатываются только кожные покровы и одежда человека снаружи.

Эта обработка никак не будет влиять на бактерии и вирусы, если они находятся в дыхательной системе. При кашле, чихании и дыхании даже суперобработанный человек будет выделять патогены, если он является источником инфекции, — подчеркнул в комментарии агентству «РБК» доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.


Источник: tJournal, «РБК»


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