Путин боится больных — журналистов обработали серебром перед пресс-конференцией

Журналистов обработали серебром перед пресс-конференцией Путина, фото: «РБК»

https://racurs.ua/n164819-putin-boitsya-bolnyh-jurnalistov-obrabotali-serebrom-pered-press-konferenciey.html

Ракурс

В России журналистов, которые сегодня, 23 декабря, пришли на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, пропускали только после специальной обработки частицами серебра.

Для обработки нужно было зайти в специальную рамку, сам процесс длился 10 секунд, сообщает издание tJournal.

На этом связанные с использованием серебра меры безопасности не завершились — на креслах для представителей СМИ разложили маски, «обработанные антибактериальным раствором наносеребра».

Кроме того, журналистам перед конференцию нужно было сдать три ПЦР-теста на коронавирус. В то же время, на этот раз не нужно было выполнять распространенное в последние годы для встречи с Путиным требование относительно соблюдения обязательного нескольконедельного карантина.

В то же время эксперты, к которым обратились российские СМИ, уже раскритиковали такие мероприятия по обработке журналистов серебром, отмечая, что в этом случае обрабатываются только кожные покровы и одежда человека снаружи.

Эта обработка никак не будет влиять на бактерии и вирусы, если они находятся в дыхательной системе. При кашле, чихании и дыхании даже суперобработанный человек будет выделять патогены, если он является источником инфекции, — подчеркнул в комментарии агентству «РБК» доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.



Источник: tJournal, «РБК»