Байден признался, будет ли баллотироваться на еще один срок. Фото: dw

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Ракурс

Джо Байден, президент США, будет участвовать в президентских выборах в 2024 году, если ему позволит здоровье.

Если здоровье будет на том же уровне, что сейчас, то Байден поучаствует в выборах. Об этом он заявил в интервью телеканалу АВС.

Кроме того, он сказал, что также готов бороться с экс-президентом США Дональдом Трампом.

Почему бы мне не баллотироваться против Дональда Трампа в качестве кандидата? Это повысит шансы, что я буду баллотироваться, — добавил Байден.

Напомним, что выборы 46-го президента США состоялись 3 ноября 2020 года. Подсчет голосов затянулся, но в результате победителем стал кандидат от Демократической партии Джо Байден.

Республиканец Трамп до последнего не признавал поражения и отказался присутствовать на инаугурации избранного президента — такое произошло впервые за 150 лет. Следующие выборы должны состояться в 2024 году.

Источник: АВС