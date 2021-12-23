Байден зізнався, чи балотуватиметься на ще один термін. Фото: dw

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Ракурс

Джо Байден, президент США, братиме участь у президентських виборах у 2024 році, якщо йому дозволить здоров’я.

Якщо здоров’я буде на тому самому рівні, що зараз, то Байден візьме участь у виборах. Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу АВС.

Крім того, він сказав, що також готовий боротися з екс-президентом США Дональдом Трампом.

Чому б мені не балотуватися проти Дональда Трампа? Це підвищить шанси, що я балотуватимуся, — додав Байден.

Нагадаємо, що вибори 46-го президента США відбулися 3 листопада 2020 року. Підрахунок голосів затягнувся, але в результаті переможцем став кандидат від Демократичної партії Джо Байден.

Республіканець Трамп до останнього не визнавав поразки та відмовився бути присутнім на інавгурації обраного президента — таке сталося вперше за 150 років. Наступні вибори мають відбутися у 2024 році.

Джерело:АВС