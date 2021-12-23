Китайське яйце динозавра вказало на схожість поведінки малюків ящерів та птахів

«Малюк Інлян» – скам’янілість динозаврів віком 72–66 млн років зі скелетом ембріона всередині, фото: CGTN

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Яйце динозавра «Малюк Інлян» — скам’янілість віком 72−66 млн років з добре збереженим скелетом ембріона всередині, виявлена на півдні Китаю — вказало вченим на ще одну паралель в поведінці між цими стародавніми тваринами та сучасними птахами.

Вивчення скам’янілості дозволило припустити, що перед тим, як вилупитися, ці динозаври приймали птахоподібні пози, повідомляє прес-служба Бірмінгемського університету.

Поза «Малюка Інляна» унікальна серед відомих ембріонів динозаврів — його голова лежить під тілом, ступні по обидва боки, а спина зігнута вздовж тупого кінця яйця. Ця поза, яка раніше була нерозпізнаною в динозаврів, подібна до ембріонів сучасних птахів.

У сучасних птахів такі пози пов’язані з «підтягуванням» — поведінкою, контрольованою центральною нервовою системою і критичною для успіху висиджування. Після вивчення яєць і ембріонів дослідники вважають, що така поведінка перед вилупленням, яка раніше вважалася унікальною для птахів, могла виникнути серед тероподів (підряду ящеротазових динозаврів, серед яких, ймовірно, були і предки птахів).

Сучасні птахи згинають своє тіло та засовують голову під крило незадовго до вилуплення. Ембріони, яким не вдається досягти таких поз, мають менше шансів успішно вилупитися з яйця.

Цей маленький пренатальний динозавр виглядає так само, як пташеня, що згорнулося у своєму яйці, що є ще одним доказом того, що багато рис, характерних для сучасних птахів, вперше розвинулися у їхніх предків-динозаврів, — наголошують учені.

Довжина «Малюка Інляна» від голови до хвоста становить 27 см, він лежить усередині видовженого яйця завдовжки 17 см.

Тварина належала до овірапторозаврів — групи пернатих динозаврів-тероподів, тісно пов’язаних із сучасними птахами, відомих з крейдяного періоду Азії та Північної Америки.