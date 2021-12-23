Китайское яйцо динозавра указало на сходство поведения малышей ящеров и птиц

«Малыш Инлян» – окаменелость динозавров возрастом 72–66 млн лет со скелетом эмбриона внутри, фото: CGTN

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Яйцо динозавра «Малыш Инлян» — окаменелость в возрасте 72−66 млн лет с хорошо сохранившимся скелетом эмбриона внутри, обнаруженная на юге Китая — указала ученым на еще одну параллель в поведении между этими древними животными и современными птицами.

Изучение окаменелости позволило предположить, что перед вылуплением эти динозавры принимали птицеподобные позы, сообщает пресс-служба Бирмингемского университета.

Поза «Малыша Инляна» уникальна среди известных эмбрионов динозавров — его голова лежит под телом, ступни с обеих сторон, а спина согнута вдоль тупого конца яйца. Эта поза, ранее нераспознанная у динозавров, подобна эмбрионам современных птиц.

У современных птиц такие позы связаны с «подтягиванием» — поведением, контролируемым центральной нервной системой и критическим для успеха высиживания. После изучения яиц и эмбрионов исследователи считают, что такое поведение перед вылуплением, ранее считавшееся уникальным для птиц, могло возникнуть среди тероподов (подряда ящеротазовых динозавров, среди которых, вероятно, были и предки птиц).

Современные птицы сгибают свое тело и засовывают голову под крыло незадолго до вылупления. Эмбрионы, которым не удается достичь таких поз, имеют меньше шансов вылупиться из яйца.

«Этот маленький пренатальный динозавр выглядит так же, как свернувшийся в своем яйце птенчик, являющийся еще одним доказательством того, что многие черты, характерные для современных птиц, впервые развились у их предков-динозавров», — подчеркивают ученые.

Длина «Малыша Инляна» от головы до хвоста составляет 27 см, он лежит внутри удлиненного яйца длиной 17 см.

Животное принадлежало к оверапторозаврам — группе пернатых динозавров-тероподов, тесно связанных с современными птицами, известных из мелового периода Азии и Северной Америки.