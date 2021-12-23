А я в Варшаве - вместо Порошенко в ГБР пришел адвокат

https://racurs.ua/n164816-a-ya-v-varshave-vmesto-poroshenko-v-gbr-prishel-advokat.html

Ракурс

Допрос по делу Петра Порошенко 23 декабря не состоится. Государственное бюро расследований на 10.00 вызвало экс-президента по так называемому «угольному делу».

Впрочем, вместо Порошенко в ГБР пришел его адвокат Игорь Головань и нардепы от «Евросолидарности». Защитник намерен подать ряд ходатайств, сообщается в видео из-под ГБР.

Порошенко никто не вызывал, но я буду там. Я приду, чтобы подать ходатайство и потребовать соблюдения норм закона, — сказал адвокат.

Напомним, защита Порошенко считает, что Офис генпрокурора допустил процессуальные ошибки при вручении подозрения и вызова на допрос.

Головань сегодня заявил, что будет ходатайствовать о вызове в трехдневный срок нескольких свидетелей в уголовном производстве против Порошенко. Речь идет о президенте Владимире Зеленском, главе фракции «Слуга народа» Давиде Арахамии, вице-премьере Ирине Верещук, народных депутатах из монобольшинства Даниле Гетманцеве, Марьяне Безуглу и Федоре Вениславском.

Головань ранее писал на своей странице в Facebook, что они «неоднократно публично заявляли, что им якобы известны факты совершенных Порошенко правонарушений».

Совет национальной безопасности и обороны может применить в отношении пятого президента Петра Порошенко санкции и арестовать его активы в рамках расследования дела по поставке угля из ОРДЛО.

Об этом сообщил в комментарии журналистам в четверг его адвокат Илья Новиков.

Порошенко сейчас находится в Варшаве. В столицу Польши он прилетел 21 декабря после визита в Турцию. В видео экс-президент пообещал вернуться в Украину и прийти к следователям, но сделает он это уже в следующем году, «поскольку сейчас есть другие планы». Ориентировочно пятого президента следует ожидать в стране только в середине января 2022 года. В «Евросолидарности» сообщали также, что их лидер уйдет в непродолжительный отпуск.

Тем временем Посольства США, ЕС и Канады сообщили в Twitter, что внимательно следят за развитием событий по «угольному делу» против пятого президента Порошенко. Его подозревают в организации незаконной схемы покупки угля за госденьги на временно оккупированных территориях Донбасса.

Страны-партнеры призывают, чтобы расследование было беспристрастным, независимым, а не «основывалось на политических мотивах». В основе судебного процесса должна быть независимая процедура, справедливость и прозрачность, считают на Западе.

Напомним, что Порошенко подозревается в государственной измене.