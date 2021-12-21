Петр Порошенко. Фото: УП

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Петр Порошенко, пятый президент Украины и лидер «Европейской солидарности», подозревается в государственной измене.

За этим делом внимательно следят Соединенные Штаты и Великобритания. Посольства этих стран опубликовали соответствующие заявления на официальных страницах Twitter.

Соединенные Штаты внимательно следят за делом против бывшего президента Порошенко. Очень важно, чтобы процесс и результат основывались на принципах верховенства права, а не на политических мотивах, — подчеркнули в посольстве США.

В то же время посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс также отметила важность беспристрастного рассмотрения этого дела. Она добавила, что правоохранительные и судебные органы должны действовать профессионально, обеспечивая справедливость.

Напомним, что Петр Порошенко подозревается в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций. Его обвиняют в организации преступной схемы снабжения угля с временно оккупированных территорий. Кроме того, политик якобы способствовал террористическим организациям ЛНР и ДНР.

По мнению следствия, своими действиями Порошенко поставил энергетическую сферу Украины в зависимость от РФ и террористических организаций. Это подорвало экономическую безопасность государства в 2014—2015 годах и позволило России вмешиваться во внутренние дела Украины.

Также политик был повторно вызван на допрос в ГБР на 23 декабря. В ответ Порошенко записал видео из Варшавы, в котором ответил на предъявленное ему подозрение в государственной измене. Он пообещал вернуться в Украину и прийти к следователям, но уже в следующем году.

По словам адвоката пятого президента, подозрение Порошенко должна вручать лично генеральный прокурор Ирина Венедиктова, которая неожиданно ушла в отпуск.