Петро Порошенко. Фото: УП

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Петро Порошенко, п’ятий президент України та лідер «Європейської солідарності», підозрюється у державній зраді.

За цією справою уважно стежать Сполучені Штати та Велика Британія. Посольства цих країн опублікували відповідні заяви на офіційних сторінках у Twitter.

Сполучені Штати уважно стежать за справою проти колишнього президента Порошенка. Дуже важливо, щоб процес і результат ґрунтувалися на принципах верховенства права, а не на політичних мотивах, — наголосили в посольстві США.

Водночас посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс також наголосила на важливості неупередженого розгляду цієї справи. Вона додала, що правоохоронні та судові органи мають діяти професійно, забезпечуючи справедливість.

Нагадаємо, що Петро Порошенко підозрюється у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій. Його звинувачують в організації злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій. Окрім того, політик нібито сприяв терористичним організаціям ЛНР та ДНР.

На думку слідства, своїми діями Порошенко поставив енергетичну сферу України у залежність від РФ та терористичних організацій. Це підірвало економічну безпеку держави в 2014—2015 роках та дало можливість Росії втручатися у внутрішні справи України.

Також політика повторно викликали на допит в ДБР, призначивши дату на 23 грудня. У відповідь Порошенко записав відео з Варшави, в якому відповів на пред’явлену йому підозру в державній зраді. Він пообіцяв повернутися в Україну та прийти до слідчих, але вже в наступному році.

За словами адвоката п’ятого президента, підозру Порошенку мала вручати особисто генеральний прокурор Ірина Венедіктова, яка несподівано пішла у відпустку.