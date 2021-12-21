Терористка ЛНР воювала проти ЗСУ та отримувала українську пенсію

Терористка ЛНР воювала проти ЗСУ. Фото:

https://racurs.ua/ua/n164744-terorystka-lnr-vouvala-proty-zsu-ta-otrymuvala-ukrayinsku-pensiu.html

Ракурс

Артилеристку проросійських бойовиків затримали на Донбасі.

У Луганській області упіймали колишню учасницю ворожого угруповання, причетного до бойових дій проти сил антитерористичної операції. Зловмисниця намагалася приховано потрапити на підконтрольну українській владі територію для оформлення пенсії. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Слідчі встановили, що вона приєдналася до бойовиків ОРДЛО у грудні 2014 року й «служила» в так званому зенітно-ракетному дивізіоні одного з незаконних збройних формувань. Згодом вона втекла від бойовиків та переховувалася в ОРДЛО.

Терористці повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України. Також вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, СБУ викрила колишнього офіцера ЗСУ, який хотів передати Російській Федерації секретні дані про систему протиповітряної оборони України. У Дніпропетровській області колишній посадовець одного з підрозділів Повітряних сил Збройних сил України збирав секретні військові відомості для країни-агресора.