Штучне м’ясо, дешевше за звичайне, створили вчені. Фото: Укрінформ

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Штучне м’ясо незабаром планує вивести на ринок компанія Future Meats. Вона запатентувала свою технологію під назвою «процес омолодження середовища».

Підхід включає взяття клітин, отриманих від живих тварин та використання ферментерів з нержавіючої сталі для постійного видалення продуктів життєдіяльності. Про це повідомляє New Atlas.

Вилучені клітини «годуватимуть» спеціальними речовинами для розмноження та перетворення на тканини. Компанія заявляє, що цей процес призводить до «врожайності м’яса», що в 10 разів перевищує галузевий стандарт.

Цей процес також знижує викиди парникових газів на 80%, йому потрібно на 99% менше землі та на 96% менше прісної води, ніж традиційному виробництву.

Ще в лютому Future Meats оголосила, що її технологія просунулась настільки, що вона може виробляти курячу грудку за 7,5 дол.

Також після використання обладнання для розширення своєї технології компанія знизила вартість до 1,7 дол. Для порівняння, собівартість виробництва 500 г звичайної курки становить 7,7 дол.

Джерело: New Atlas