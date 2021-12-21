Искусственное мясо, которое дешевле обычного, создали ученые. Фото: Укринформ

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Искусственное мясо планирует в скором времени вывести на рынок компания Future Meats. Она запатентовала собственную технологию под названием «процесс омоложения среды».

Подход включает в себя взятие клеток, полученных от живых животных и использование ферментеров из нержавеющей стали для постоянного удаления продуктов жизнедеятельности. Об этом сообщает New Atlas.

Изъятые клетки будут «кормить» специальными веществами для размножения и превращения в ткани. Компания заявляет, что этот процесс приводит к «урожайности мяса», в 10 раз превышающей отраслевой стандарт.

Этот процесс также снижает выбросы парниковых газов на 80%, ему необходимо на 99% меньше земли и на 96% меньше пресной воды, чем традиционному производству.

Еще в феврале Future Meats объявила, что ее технология продвинулась до такой степени, что она может производить куриную грудку за 7,5 долл.

Также после использования оборудования для расширения своей технологии компания снизила стоимость до 1,7 долл. Для сравнения, себестоимость производства 500 г обычной курицы составляет 7,7 долл.

Источник: New Atlas