Киев продливает запрет на ночную продажу алкоголя

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В Киеве продолжит действовать запрет на ночную продажу алкоголя.

Окружной административный суд Киева (ОАСК) отказал Государственной регуляторной службе Украины в удовлетворении исковых требований по признанию противоправным и отмените решения Киевского горсовета о продаже спиртного в ночное время. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

Речь идет о решении Киевского горсовета от 27 сентября 2018 года, которым повторно был поддержан проект решения, ограничивающий продажу в Киеве в период с 23.00 до 10.00:

пива (кроме безалкогольного);

алкогольных напитков;

слабоалкогольных напитков;

столовых вин.

В ОАСК отмечают, что в ходе судебного разбирательства дела не было установлено нарушение Киевским горсоветом прав истца и принципов государственной регуляторной политики при принятии указанного акта.

Суд также признал необоснованными доводы Государственной регуляторной службы Украины по поводу того, что обжалуемое решение негативно влияет на субъектов хозяйствования, осуществляющих свою деятельность на соответствующей территории, а также на бизнес-климат в городе Киеве в целом и уровень доверия бизнеса к власти, — отмечают в ОАСК.

Теперь у истца есть 30 дней для подачи апелляции.