11-килограммовую опухоль удалили медики мужчине во Львове. Фото: oberig.ua

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Ракурс

Во Львове медики прооперировали мужчину с опухолью весом около 11 кг. У 24-летнего Святослава опухоль была найдена в забрюшинном пространстве.

Новообразование обнаружили больше года назад, однако мужчину не брались оперировать в других медицинских учреждениях. Об этом пишет «Суспільне».

24-летний Святослав по специальности полицейский. Он рассказал, что сначала пробовал лечиться таблетками, но лечение не помогло. Медики назначили операцию.

Мужчину доставили в больницу около двух недель назад из Червонограда. У него была перфорация тонкой кишки и перитонит (воспаление брюшины).

Операция длилась пять часов, пациенту удалили 95% опухоли. Впоследствии результат гистологического исследования показал, что опухоль злокачественная. Это значит, что впереди у мужчины продолжительное лечение.

Медики отметили, что онкология толстой кишки — вторая из самых распространенных разновидностей опухолей, от которой ежегодно в мире преждевременно умирают примерно 700 тыс. человек.

На начальных этапах заболевание протекает бессимптомно. Поэтому диагностировать заболевание своевременно можно только благодаря регулярным медицинским обследованиям.

Напомним, в сентябре во Львове провели сложнейшую операцию на сердце сразу двум пациентам. Впервые медики Центра сердца и сосудов провели вмешательство на митральном клапане — протезирование и пластику сквозь пятисантиметровую щель между ребрами.

Источник:«Суспільне»