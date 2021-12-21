11-килограммовую опухоль удалили медики мужчине во Львове

11-килограммовую опухоль удалили медики мужчине во Львовеhttps://racurs.ua/n164741-11-kilogrammovuu-opuhol-udalili-mediki-mujchine-vo-lvove.htmlРакурс
Во Львове медики прооперировали мужчину с опухолью весом около 11 кг. У 24-летнего Святослава опухоль была найдена в забрюшинном пространстве.
Новообразование обнаружили больше года назад, однако мужчину не брались оперировать в других медицинских учреждениях. Об этом пишет «Суспільне».
24-летний Святослав по специальности полицейский. Он рассказал, что сначала пробовал лечиться таблетками, но лечение не помогло. Медики назначили операцию.
Мужчину доставили в больницу около двух недель назад из Червонограда. У него была перфорация тонкой кишки и перитонит (воспаление брюшины).
Операция длилась пять часов, пациенту удалили 95% опухоли. Впоследствии результат гистологического исследования показал, что опухоль злокачественная. Это значит, что впереди у мужчины продолжительное лечение.
Медики отметили, что онкология толстой кишки — вторая из самых распространенных разновидностей опухолей, от которой ежегодно в мире преждевременно умирают примерно 700 тыс. человек.
На начальных этапах заболевание протекает бессимптомно. Поэтому диагностировать заболевание своевременно можно только благодаря регулярным медицинским обследованиям.
Напомним, в сентябре во Львове провели сложнейшую операцию на сердце сразу двум пациентам. Впервые медики Центра сердца и сосудов провели вмешательство на митральном клапане — протезирование и пластику сквозь пятисантиметровую щель между ребрами.
Источник:«Суспільне»