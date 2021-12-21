Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
11-килограммовую опухоль удалили медики мужчине во Львове. Фото: oberig.ua

11-килограммовую опухоль удалили медики мужчине во Львове

21 дек 2021, 16:23
999

Во Львове медики прооперировали мужчину с опухолью весом около 11 кг. У 24-летнего Святослава опухоль была найдена в забрюшинном пространстве.

Новообразование обнаружили больше года назад, однако мужчину не брались оперировать в других медицинских учреждениях. Об этом пишет «Суспільне».

24-летний Святослав по специальности полицейский. Он рассказал, что сначала пробовал лечиться таблетками, но лечение не помогло. Медики назначили операцию.

Мужчину доставили в больницу около двух недель назад из Червонограда. У него была перфорация тонкой кишки и перитонит (воспаление брюшины).

Операция длилась пять часов, пациенту удалили 95% опухоли. Впоследствии результат гистологического исследования показал, что опухоль злокачественная. Это значит, что впереди у мужчины продолжительное лечение.

Медики отметили, что онкология толстой кишки — вторая из самых распространенных разновидностей опухолей, от которой ежегодно в мире преждевременно умирают примерно 700 тыс. человек.

На начальных этапах заболевание протекает бессимптомно. Поэтому диагностировать заболевание своевременно можно только благодаря регулярным медицинским обследованиям.


Напомним, в сентябре во Львове провели сложнейшую операцию на сердце сразу двум пациентам. Впервые медики Центра сердца и сосудов провели вмешательство на митральном клапане — протезирование и пластику сквозь пятисантиметровую щель между ребрами.

Источник:«Суспільне»

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров