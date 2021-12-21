11-кілограмову пухлину видалили медики чоловіку у Львові. Фото: oberig.ua

https://racurs.ua/ua/n164741-11-kilogramovu-puhlynu-vydalyly-medyky-choloviku-u-lvovi.html

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У Львові медики прооперували чоловіка з пухлиною вагою близько 11 кг. У 24-річного Святослава пухлину знайшли у заочеревинному просторі.

Новоутворення виявили понад рік тому, однак чоловіка не бралися оперувати в інших медичних закладах. Про це пише «Суспільне».

24-річний Святослав за фахом поліцейський. Він розповів, що спочатку пробував лікуватися таблетками, але лікування не допомогло. Медики призначили операцію.

Чоловіка доставили до лікарні близько двох тижнів тому з Червонограда. В нього була перфорація тонкої кишки та перитоніт (запалення черевини).

Операція тривала п’ять годин, пацієнту видалили 95% пухлини. Згодом результат гістологічного дослідження показав, що пухлина — злоякісна. Це означає, що попереду у чоловіка тривале лікування.

Медики зазначили, що онкологія товстої кишки — другий найрозповсюдженіший різновид пухлин, від якого щороку в світі передчасно помирають приблизно 700 тис. людей.

На початкових етапах хвороба протікає безсимптомно. Тому вчасно діагностувати захворювання можна лише завдяки регулярним медичним обстеженням.

Нагадаємо, у вересні в Львові провели надзвичайно складну операцію на серці одразу двом пацієнтам. Вперше медики Центру серця і судин провели втручання на мітральному клапані — протезування та пластику крізь п’ятисантиметрову щілину між ребрами.

Джерело: «Суспільне»