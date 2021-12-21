Київ продовжує заборону на нічний продаж алкоголю

https://racurs.ua/ua/n164742-nichna-vypyvka-u-kyievi-v-oask-opryludnyly-nove-rishennya-schodo-prodaju-alkogolu.html

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У Києві продовжить діяти заборона на нічний продаж алкоголю.

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) відмовив Державній регуляторній службі України у задоволенні позовних вимог щодо визнання протиправним та скасування рішення Київської міськради стосовно продажу спиртного в нічний час. Про це повідомляє прес-служба ОАСК.

Йдеться про рішення Київської міськради від 27 вересня 2018 року, яким повторно було підтримано проект рішення, котре обмежує продаж у Києві в період з 23.00 до 10.00:

пива (крім безалкогольного);

алкогольних напоїв;

слабоалкогольних напоїв;

столових вин.

В ОАСК зазначають, що під час судового розгляду справи не було встановлено порушення Київською міськрадою прав позивача та принципів державної регуляторної політики при прийнятті вказаного акту.

Суд також визнав необґрунтованими доводи Державної регуляторної служби України щодо того, що оскаржуване рішення негативно впливає на суб'єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність на відповідній території, а також на бізнес-клімат у місті Києві в цілому і рівень довіри бізнесу до влади, — зазначають у ОАСК.

Тепер у позивача є 30 днів на подачу апеляції.