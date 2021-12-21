Террористка ЛНР воевала против ВСУ и получала украинскую пенсию

Террористка ЛНР воевала против ВСУ. Фото:

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Ракурс

Артиллеристку пророссийских боевиков задержали на Донбассе.

В Луганской области поймали бывшую участницу вражеской группировки, причастной к боевым действиям против сил антитеррористической операции. Злоумышленница пыталась скрытно попасть на подконтрольную украинской власти территорию для оформления пенсии. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Следователи установили, что она присоединилась к боевикам ОРДЛО в декабре 2014 года и «служила» в так называемом зенитно-ракетном дивизионе одного из незаконных вооруженных формирований. Вскоре она сбежала от боевиков и скрывалась в ОРДЛО.

Террористке сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Также решается вопрос об избрании судом меры пресечения.

Напомним, СБУ разоблачила бывшего офицера ВСУ, который хотел передать Российской Федерации секретные данные о системе противовоздушной обороны Украины. В Днепропетровской области бывший чиновник одного из подразделений Воздушных сил Вооруженных сил Украины собирал секретные военные сведения для страны-агрессора.