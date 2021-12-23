Обогнал Гугл – назван самый популярный сайт в 2021 году. Фото: Детектор

https://racurs.ua/n164815-obognal-gugl-nazvan-samyy-populyarnyy-sayt-v-2021-godu-video.html

Ракурс

TikTok (Тикток) — TikTok.com стал самым посещаемым сайтом в мире в 2021 году, опередив прошлогоднего лидера Google (Гугл).

Год назад домен приложения занимал только седьмое место по посещаемости. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные компании Cloudfare, которая отслеживает интернет-трафик.

TikTok впервые возглавил рейтинг посещаемости Cloudfare в феврале, а с августа практически постоянно удерживал лидирующие позиции.

Третье место в списке самых посещаемых доменов в этом году занял Facebook.com. За ним следуют Microsoft.com, Apple.com, Amazon.com, Netflix.com, YouTube.com и Twitter.com. Замыкает десятку WhatsApp.com.

При составлении рейтинга Cloudfare учитывала данные о посещении как веб-сайта, так и приложения соцсети или сервиса.

Сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok принадлежит китайской компании ByteDance. В 2018 году приложение стало доступно для пользователей по всему миру и начало набирать популярность.

В конце сентября 2021 года TikTok заявил, что ежемесячная аудитория приложения превысила миллиард пользователей.

Популярность соцсети выросла во время пандемии. Сначала Тикток привлекал в основном подростков, нацеленных на съемку танцевальных челленджей или видео, где нужно синхронизировать свои действия с каким-то аудиосюжетом. Но вскоре соцсеть по своим возможностям привлекла пользователей разных возрастов и из разных демографических групп.

Недавно TikTok расширил способы монетизации контента, добавив новые функции — чаевые и видеоподарки, благодаря которым авторы могут монетизировать контент без участия в прямых трансляциях.

Напомним, что в США 16-летнюю девушку похитил педофил. Однако ей удалось спастись. Мужчина, который ехал рядом с автомобилем похитителя, обратил внимание на то, что пассажирка показывает ему жестами международный универсальный сигнал о помощи в случае домашнего насилия или других проблем. Этот жест девушка увидела в TikTok.

Источник:The Wall Street Journal