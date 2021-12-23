Обігнав Гугл – названо найпопулярніший сайт у 2021 році. Фото: Детектор

https://racurs.ua/ua/n164815-obignav-gugl-nazvano-naypopulyarnishyy-sayt-u-2021-roci-video.html

Ракурс

TikTok (Тікток) — TikTok.com став найвідвідуванішим сайтом у світі в 2021 році, випередивши торішнього лідера Google (Гугл).

Рік тому домен додатку займав лише сьоме місце за відвідуваністю. Про це повідомила газета The Wall Street Journal із посиланням на дані компанії Cloudfare, яка відстежує інтернет-трафік.

TikTok вперше очолив рейтинг відвідуваності Cloudfare у лютому, а з серпня практично постійно утримував лідируючі позиції.

Третє місце у списку найвідвідуваніших доменів цього року зайняв Facebook.com. За ним слідують Microsoft.com, Apple.com, Amazon.com, Netflix.com, YouTube.com та Twitter.com. Замикає десятку WhatsApp.com.

При складанні рейтингу Cloudfare враховувала дані про відвідування як веб-сайту, так і програми соцмережі або сервісу.

Сервіс для створення та перегляду коротких відео TikTok належить китайській компанії ByteDance. У 2018 році програма стала доступною для користувачів по всьому світу та почала набирати популярності.

Наприкінці вересня 2021 року TikTok заявив, що щомісячна аудиторія програми перевищила мільярд користувачів.

Популярність соцмережі зросла під час пандемії. Спершу Тікток приваблював здебільшого підлітків, націлених на знімання танцювальних челенджів або відео, де потрібно синхронізувати свої дії з якимось аудіосюжетом. Але потім соцмережа за своїми можливостями привернула користувачів різного віку та з різних демографічних груп.

Нещодавно TikTok розширив способи монетизації контенту, додавши нові функції — чайові та відеоподарунки, завдяки яким автори можуть монетизувати контент без участі в прямих трансляціях.

Нагадаємо, що в США 16-річну дівчину викрав педофіл, однак їй вдалося врятуватися. Чоловік, який їхав поруч з автомобілем викрадача, звернув увагу на те, що пасажирка показує йому жестами міжнародний універсальний сигнал про допомогу в разі домашнього насильства або інших проблем. Цей жест дівчина побачила в TikTok.

Джерело: The Wall Street Journal