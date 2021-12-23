У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n164814-shtam-omikron-u-ies-zayavyly-pro-stvorennya-shvydkogo-metodu-vyyavlennya-virusu.html

Ракурс

Єврокомісія оголосила про створення швидкого методу виявлення штаму «Омікрон» коронавірусу SARS-CoV-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19.

Очікується, що цей метод, представлений Спільним дослідницьким центром ЄС, дозволить скоротити навантаження на дослідницькі установи країн-членів. Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

Зазначається, що всі лабораторії, що проводять ПЛР-тести у ЄС, зможуть використовувати цей новий метод для виявлення та ідентифікації «Омікрону» без необхідності проведення дорогого та трудомісткого секвенування. В його основі лежить модифікований реагент, який можна швидко впровадити в ПЛР-тести.

Завдяки цьому ми можемо досягти кращого розуміння шляхів поширення «Омікрону», ефективніше ізолювати його прояви та зменшити тиск на систему охорони здоров’я, — наголошує єврокомісар з питань здоров’я та продовольчої безпеки Стелла Кіріакідес.

Штам «Омікрон» вперше виявили в листопаді у Південній Африці. З того часу цей надзвичайно заразний варіант коронавірусу поступово поширюється світом. Медики очікують, що вже до лютого 2022 року «Омікрон» стане домінантним штамом коронавірусу у Європі.