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Ракурс
Карантин в Україні. Фото: nta.ua

Карантин в Україні — лише дві області залишаються в «червоній» зоні

23 гру 2021, 10:55
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Карантин в Україні з 23 грудня послабили в шести регіонах. «Червону» зону покинули Житомирська, Київська, Миколаївська, Сумська, Черкаська та Чернігівська області.

Вони перейшли в «жовту» зону. Червоний рівень епідеміологічної небезпеки з 23 грудня діє лише у двох областях країни — Волинській та Запорізькій. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

В цих регіонах критичний коефіцієнт виявлення випадків інфікування, але ситуація у них почала покращуватись. Решта регіонів перебувають у «жовтій» зоні.

З 6 грудня в Україні діють нові правила карантину для «жовтої» зони. Відвідувати громадські заклади можуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ.


Також для відвідування громадських закладів можна використовувати та негативний тест на коронавірус, який діє впродовж 72 годин, або COVID-сертифікат про одужання.

Нагадаємо, що коронавірус в Україні за минулу добу, 22 грудня, інфікував ще 7 тис. 312 українців, зокрема захворіли 585 дітей та 182 медпрацівники. Від ускладнень хвороби померли 275 людей. Водночас у лікарні потрапила 1 тис. 691 особа, одужав 16 тис. 521 українець.

Джерело: Ракурс


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