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Ракурс
Ватажку ПВК «Вагнера» Уткіну повідомлено про підозру в Україні

Ватажку ПВК «Вагнер» повідомлено про підозру за бойові дії на Донбасі — воював під Дебальцево

23 гру 2021, 10:36
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Громадянину РФ, керівнику приватної військової компанії «Вагнер» повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України, а також у пособництві ведення агресивної війни.

СБУ та Офіс генпрокурора 23 грудня повідомили, що росіянин перебував на окупованому Донбасі з липня 2014 року по березень 2015 року. Він діяв за змовою з керівниками Збройних сил РФ та під їхнім контролем і командував підрозділами бойовиків та координував їхні дії.

Українські правоохоронні органи мають інформацію, що ватажок ПВК «Вагнер» у січні-лютому 2015 року керував російськими найманцями у боях проти підрозділів сил АТО на Дебальцевському напрямку. У той момент керівник ПВК «Вагнер» безпосередньо підпорядковувався командувачу Другого армійського корпусу — генерал-лейтенанту ЗС РФ.

ПВК «Вагнер» — військове формування створене 2013 року на основі так званого «Слов'янського корпусу». Навесні 2014 року нелегально діяло в інтересах Росії на території України в Криму, пізніше воювало на території Луганської області, воює на стороні Росії в Сирії.


Оснащене важкою піхотною зброєю і бронетехнікою. Керівник — російський підполковник запасу Дмитро Уткін, позивний «Вагнер» (1970 р. н.), до 2013 року командир 700-го окремого загону спецпризначення 2-ї окремої бригади підрозділу спеціального призначення ГРУ МО Росії.

Члени угрупування «Вагнера» неодноразово нагороджувались державними нагородами Росії за особистими неопублікованими наказами президента Росії.

Джерело: Ракурс


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