Смертельна пожежа у вінницькому готелі — затримано орендаркуhttps://racurs.ua/ua/n164811-smertelna-pojeja-u-vinnyckomu-goteli-zatrymano-orendarku.htmlРакурс
На Вінниччині у розташованому неподалік облцентру селі Садове Літинської територіальної громади вчора, 22 грудня, близько 3.00 виникла пожежа на шостому поверсі місцевого готельного комплексу «Батерфляй», в результаті якої одна людина загинула, ще двоє - госпіталізовані.
Поліція затримала 46-річну орендаторку цього готельно-ресторанного комплексу, наразі вона перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Вінницької області.
Наразі слідство готує матеріали для оголошення їй про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).
Слідчі встановлюють обставини та причини трагедії. У поліції зазначають, що за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки відповідальній особі загрожує до восьми років позбавлення волі.
Під час пожежі загинула 21-річна уродженка Криму, яка тоді перебувала на шостому поверсі будівлі. Рятуючись від вогню, вона вистрибнула з вікна та загинула. Двох її колег, які вчинили так само — 43-річного чоловіка та 19-річну дівчину — врятувало те, що вони стрибнули просто на драбину рятувальників.
Медики їх вже прооперували, проте стан потерпілих вкрай тяжкий:
- дівчина з переломами та 40% опіків тіла перебуває в реанімації;
- у 43-річного чоловіка ушкодження кісткового склепу, черепно-мозкова травма, травми грудної клітки та органів черевної порожнини.