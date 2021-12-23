Під час пожежі у Вінниці, фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n164811-smertelna-pojeja-u-vinnyckomu-goteli-zatrymano-orendarku.html

Ракурс

На Вінниччині у розташованому неподалік облцентру селі Садове Літинської територіальної громади вчора, 22 грудня, близько 3.00 виникла пожежа на шостому поверсі місцевого готельного комплексу «Батерфляй», в результаті якої одна людина загинула, ще двоє - госпіталізовані.

Поліція затримала 46-річну орендаторку цього готельно-ресторанного комплексу, наразі вона перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Вінницької області.

Наразі слідство готує матеріали для оголошення їй про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).

Слідчі встановлюють обставини та причини трагедії. У поліції зазначають, що за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки відповідальній особі загрожує до восьми років позбавлення волі.

Під час пожежі загинула 21-річна уродженка Криму, яка тоді перебувала на шостому поверсі будівлі. Рятуючись від вогню, вона вистрибнула з вікна та загинула. Двох її колег, які вчинили так само — 43-річного чоловіка та 19-річну дівчину — врятувало те, що вони стрибнули просто на драбину рятувальників.

Медики їх вже прооперували, проте стан потерпілих вкрай тяжкий: