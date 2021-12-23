Світ заступився за Київ – США і ЄС зідзвонилися, ФРН готова до переговорів з РФ. Фото: niss.gov.ua

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Агресію Росії на українських кордонах обговорили держсекретар США Ентоні Блінкен та глава європейської дипломатії ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель.

Вони наголосили, що будь-яка подальша військова агресія Росії проти України матиме масштабні наслідки для Російської Федерації. Про це йдеться у заяві прес-служб Держдепу та Європейської служби зовнішніх відносин.

Росія має знизити напругу та повністю виконувати мінські домовленості. Ми домовилися про подальшу координацію наших дій і про те, що дискусія щодо європейської безпеки відбуватиметься за координації та участі ЄС, — заявив Боррель.

Тим часом Німеччина заявила, що готова до будь-яких форматів переговорів з Росією щодо України.

Берлін віддає перевагу нормандському формату, однак готовий і до інших моделей для діалогу з Москвою щодо ситуації навколо України. Про це заявив офіційний представник німецького уряду Штеффен Гебештрайт.

За його словами, жоден із можливих шляхів для діалогу не слід закривати. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок також закликала до переговорів з Москвою.

Нагадаємо, глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен заявив, що деякі пропозиції Росії з безпеки явно не можуть бути прийняті Вашингтоном, а діалог з інших питань може стартувати на початку 2022 року.