Мир вступился за Киев – США и ЕС созвонились, ФРГ готова к переговорам с РФ

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Агрессию России на украинских границах обсудили госсекретарь США Энтони Блинкен и глава европейской дипломатии ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

Они подчеркнули, что любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет иметь масштабные последствия для Российской Федерации. Об этом говорится в заявлении пресс-служб Госдепа и Европейской службы внешних отношений.

Россия должна снизить напряжение и полностью выполнять минские договоренности. Мы договорились о дальнейшей координации наших действий и о том, что дискуссия по европейской безопасности будет проходить при координации и участии ЕС, — заявил Боррель.

Тем временем Германия заявила, что готова к любым форматам переговоров с Россией по Украине.

Берлин предпочитает нормандский формат, однако готов и к другим моделям для диалога с Москвой относительно ситуации вокруг Украины. Об этом заявил официальный представитель германского правительства Штеффен Гебештрайт.

По его словам, ни один из возможных путей для диалога не следует закрывать. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок также призвала к переговорам с Москвой.

Напомним, глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что некоторые предложения России по безопасности явно не могут быть приняты Вашингтоном, а диалог по другим вопросам может стартовать в начале 2022 года.