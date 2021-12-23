Женщин из многих популярных профессий обязали стать на военный учет

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Миллионы украинских женщин должны стать на военный учет — согласно приказу Министерства обороны.

Конкретный механизм власти обещают разработать на следующей неделе. Но уже сейчас понятно, что «догонять» украинок военные комиссариаты начнут, прежде всего, через место работы.

Сегодня военнообязанные обязаны иметь военный билет и менять его каждые пять лет. Без этого документа нельзя, например, выписаться из квартиры.

В приказе Минобороны утвердили перечень профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на учет военнообязанных. Указ от 11 октября вступил в силу в декабре.

В списке — программисты, врачи, юристы, журналисты, музыканты, социальные работники, работники ресторанов и гостиниц, бухгалтеры, делопроизводители, рекламщики и т.д. На учет военнообязанных будут брать женщин, имеющих соответствующую специальность и «пригодных для прохождения военной службы по состоянию здоровья и возрасту». Для женщин предельный возраст — 60 лет.

Таких женщин могут привлекать в ряды ВСУ или работы по обеспечению обороны государства в военное время. В мирное время они могут вступать в армию только добровольно по контракту.

Женщины исполняют воинскую обязанность на равных началах с мужчинами, — говорится в законе.

Минобороны создало этот перечень в соответствии с требованиями закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов выполнения воинского долга и ведения военного учета».

В нем ч. 11 ст. 1 закона «О воинской обязанности и военной службе» изложили в следующей редакции:

Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, берутся на военный учет военнообязанных.

Женщины отдельных профессий и раньше были военнообязанными. Отныне перечень таких профессий существенно расширили — настолько, что это касается почти каждой женщины в возрасте от 18 до 60 лет, пригодной к прохождению военной службы по состоянию здоровья.

Как стать женщинам на военный учет?

Советник заместителя министра обороны Наталья Воронкова в эфире Громадського радіо" сообщила, что алгоритм и дополнительная информация появится на сайте военкоматов (территориальных центров комплектования и социальной поддержки) или Министерства обороны.

Руководители предприятий должны проконтролировать, чтобы уже работающие женщины стали на военный учет. У женщин, которые только устраиваются на работу, следует проверять наличие документов о взятии на военный учет. В противном случае возможны штрафы от Гоструда и территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу в военное время. В мирное время женщины могут приниматься на военную службу только в добровольном порядке (по контракту).