Жінок з багатьох популярних професій зобов’язали стати на військовий облік, фото - Укрінформ

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Мільйони українських жінок мають стати на військовий облік — згідно з наказом Міністерства оборони.

Конкретний механізм такої постановки влада обіцяє розробити наступного тижня. Але вже зараз зрозуміло, що «наздоганяти» українок військові комісаріати розпочнуть насамперед через місце роботи.

Cьогодні військовозобов’язані зобов’язані мати військовий квиток та міняти його кожні п’ять років. Без цього документа не можна буде, наприклад, виписатись із квартири.

У наказі Міноборони затвердили перелік професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на облік військовозобов’язаних. Указ від 11 жовтня набув чинності у грудні.

У переліку — програмісти, лікарі, юристи, журналісти, музиканти, соціальні працівники, працівники ресторанів та готелів, бухгалтери, діловоди, рекламники тощо. На облік військовозобов’язаних братимуть жінок, які мають відповідну спеціальність та «придатні для проходження військової служби за станом здоров’я та віком». Для жінок граничний вік — 60 років.

Таких жінок можуть залучати до лав ЗСУ або до робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. У мирний час вони можуть долучатись до війська лише добровільно за контрактом.

Жінки виконують військовий обов’язок на рівних засадах із чоловіками, — йдеться в законі.

Міноборони створило цей перелік відповідно до вимог закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку».

У ньому частину одинадцяту першої статті закону «Про військовий обов’язок і військову службу» виклали в такій редакції: Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, беруться на військовий облік військовозобов’язаних. Жінки окремих професій і раніше були військовозобов’язаними. Відтепер перелік таких професій суттєво розширили — аж настільки, що він стосується майже кожної жінки віком від 18 до 60 років, придатної до проходження військової служби за станом здоров’я.

Як стати жінкам на військовий облік?

Радниця заступника міністра оборони Наталія Воронкова в ефірі «Громадського радіо» повідомила, що алгоритм та додаткова інформація з’явиться на сайті військкоматів (територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки) або Міністерства оборони.

Очільники підприємств повинні проконтролювати, щоб жінки, які вже працюють, стали на військовий облік. У жінок, які тільки влаштовуються на роботу слід перевіряти наявність документів про взяття на військовий облік. Інакше можливі штрафи від Держпраці та територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

