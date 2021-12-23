Во время пожара в Виннице, фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n164811-smertelnyy-pojar-v-vinnickom-otele-zaderjana-arendatorka.html

Ракурс

В Винницкой области в расположенном неподалеку облцентра селе Садовое Литинской территориальной общины вчера, 22 декабря, около 3.00 возник пожар на шестом этаже местного гостиничного комплекса «Баттерфляй», в результате которого один человек погиб, еще двое — госпитализированы.

Полиция задержала 46-летнюю арендаторку этого гостинично-ресторанного комплекса, в настоящее время она находится в изоляторе временного содержания. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Следствие готовит материалы для объявления ей о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Следователи устанавливают обстоятельства и причины трагедии. В полиции отмечают, что за нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности ответственному лицу грозят до восьми лет лишения свободы.

Во время пожара погибла 21-летняя уроженка Крыма, находившаяся на шестом этаже здания. Спасаясь от огня, она выпрыгнула из окна и погибла. Двух ее коллег, которые поступили так же — 43-летнего мужчину и 19-летнюю девушку — спасло то, что они прыгнули прямо на лестницу спасателей.

Медики их уже прооперировали, однако состояние пострадавших крайне тяжелое: