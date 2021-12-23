Главарю ЧВК «Вагнер» сообщено о подозрении за боевые действия на Донбассе — воевал под Дебальцево

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Ракурс

Гражданин РФ, руководитель частной военной компании «Вагнер» уведомлен о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в пособничестве ведения агрессивной войны.

СБУ и Офис генпрокурора 23 декабря сообщили, что россиянин находился на оккупированном Донбассе с июля 2014 по март 2015 года. Он действовал по сговору с руководителями Вооруженных сил РФ и под их контролем, командовал подразделениями боевиков и координировал их действия.

Украинские правоохранительные органы располагают информацией, что глава ЧВК «Вагнер» в январе-феврале 2015 года руководил российскими наемниками в боях против подразделений сил АТО на Дебальцевском направлении. В тот момент руководитель ЧВК непосредственно подчинялся командующему Вторым армейским корпусом — генерал-лейтенантом ВС РФ.

ЧВК «Вагнер» — военное формирование, созданное в 2013 году на основе так называемого «Славянского корпуса». Весной 2014 года нелегально действовало в интересах России на территории Украины в Крыму, позже воевало на территории Луганской области, воюет на стороне России в Сирии.

Оснащено тяжелым пехотным оружием и бронетехникой. Руководитель — российский подполковник запаса Дмитрий Уткин, позывной «Вагнер» (1970 г. р.), до 2013 года командир 700-го отдельного отряда спецназначения 2-й отдельной бригады подразделения специального назначения ГРУ МО России.

Члены группировки «Вагнера» ​​неоднократно награждались государственными наградами России по личным неопубликованным приказам президента России.