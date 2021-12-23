Карантин в Украине. Фото: nta.ua

https://racurs.ua/n164813-karantin-v-ukraine-tolko-dve-oblasti-ostautsya-v-krasnoy-zone.html

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Карантин в Украине с 23 декабря был ослаблен в шести регионах. «Красную» зону покинули Житомирская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская и Черниговская области.

Они перешли в «желтую» зону. Красный уровень эпидемиологической опасности с 23 декабря действует только в двух областях страны — Волынской и Запорожской. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В этих регионах критический коэффициент выявления случаев инфицирования, но ситуация у них начала улучшаться. Остальные регионы находятся в «желтой» зоне.

С 6 декабря в Украине действуют новые правила карантина для «желтой» зоны. Посещать общественные заведения могут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ.

Также для посещения общественных заведений можно использовать и отрицательный тест на коронавирус, действующий в течение 72 часов, или COVID-сертификат о выздоровлении.

Напомним, что коронавирус в Украине за минувшие сутки, 22 декабря, инфицировал еще 7 тыс. 312 украинцев, в частности заболели 585 детей и 182 медработника. От осложнений болезни умерли 275 человек. В то же время в больницы попал 1 тыс. 691 человек, выздоровел 16 тыс. 521 украинец.