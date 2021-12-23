В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Еврокомиссия объявила о создании быстрого метода обнаружения штамма «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2, приводящего к развитию коронавирусной болезни COVID-19.

Ожидается, что этот метод, представленный Совместным исследовательским центром ЕС, позволит сократить нагрузку на исследовательские учреждения стран-членов. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Все лаборатории, проводящие ПЦР-тесты в ЕС, смогут использовать этот новый метод для выявления и идентификации «Омикрона» без необходимости проведения дорогостоящего и трудоемкого секвенирования. В его основе лежит модифицированный реагент, который можно быстро внедрить в ПЦР-тесты.

Благодаря этому мы можем достичь лучшего понимания путей распространения «Омикрона», эффективнее изолировать его проявления и уменьшить давление на систему здравоохранения, — подчеркивает еврокомиссар по здоровью и продовольственной безопасности Стелла Кириакидес.

Штамм «Омикрон» впервые был обнаружен в ноябре в Южной Африке. С тех пор этот чрезвычайно заразный вариант коронавируса постепенно распространяется по миру. Медики ожидают, что уже к февралю 2022 года «омикрон» станет доминантным штаммом коронавируса в Европе.